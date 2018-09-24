"VAR, futbolun başına gelmiş en güzel şey"

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis Enrique, VAR teknolojisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hataların ve yanlış kararların azaltıldığını ve bunun futbol için harika olduğunu söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Bence bu, futbolun başına gelen en güzel şey" dedi.

Marca'ya konuşan Enrique, "VAR fantastik bir tanıtımla hayatımıza girdi. Sistemi gerçekten sevdim. Pozisyonların tekrar incelenmesi hatalar ve yanlış kararlar verilme riskini azaltıyor. Bence bu, futbolun başına gelen en güzel şey" açıklamasını yaptı.

VAR nedir?

Video Hakem Uygulaması (VAR), karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistemdir.