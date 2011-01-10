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VAPURDAN DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ KURTARILDI İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2011 19:11

-VAPURDAN DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ KURTARILDI İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Eminönü-Üsküdar seferini yapan Şehir Hatları vapurundan Kız Kulesi açıklarında denize düşen genç kız kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, saat 15.20'de Eminönü'nden kalkan Sarıyer adlı vapura binen 15 yaşlarındaki S.A, Kız Kulesi açıklarında denize düştü. Vapurdan birinin denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine Şehir Hatlarına ait Yunus 14 adlı kurtarma botundaki ekipler, genç kızı kurtardı. Sahile çıkarılan ve daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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