-''VAPURDAN BİR YOLCUNUN ATLADIĞI'' İHBAR EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Eminönü-Üsküdar seferini yapan şehir hatları vapurundan bir yolcunun denize atladığı ihbar edildi. Yapılan su üstü arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Alınan bilgiye göre, Üsküdar'a gitmek üzere Eminönü'nden kalkan ''Şehit Necati Gürkaya'' vapurundaki yolculardan biri, bir süre sonra kaptana, denize bir kişinin atladığı yönünde ihbarda bulundu. Telsizle merkeze bilgi verildikten sonra vapur tekrar Eminönü'ne dönerken, güzergahta arama yapıldı. Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı arama-kurtarma tekneleri de katıldı. Yapılan su üstü arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Kaptanın Balat Liman Polis Merkezinde ifadesine başvurulacağı bildirildi.