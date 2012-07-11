Vapur'da 'tekbir' saldırısı: Bıçak verin Allah yolunda keseceğim bunları

Bugün saat 10.15'te Beşiktaş-Kadıköy Vapuru'nda 5-6 yaşlarında bir çocuğun tekbir çekmesine tepki gösteren yolcuların, Beltur çalışanının saldırısına uğradığı öne sürüldü.

Bugün saat 10:15’te Kadıköy’den Beşiktaş’a hareket eden Şehir Hatları Vapuru’nda “tekbir” tartışması çıktı. Vapurda 5-6 yaşlarında küçük bir çocuğa "tekbir" çektiren kişiye tepki gösterilmesi üzerine bir Beltur çalışanı, “Bıçak verin Allah yolunda keseceğim bunları” diyerek yolculara saldırdı.

haber.sol.org'da yer alan haber şöyle: Olay anına tanık olan bir kişini yaşananları şöyle anlattı; “Vapur hareket ettikten kısa bir süre sonra başında takke bulunan bir kişi yanında bulunan 5-6 yaşlarında bir çocuğa yüksek sesli “tekbir” çektirdi. Bunun üzerine yolcuların bir kısmı bunun yerinin burası olmadığına dönük tepki gösterdi. Bunun ardından yaşanan tartışmada vapurun kantin işletmesi olan Beltur çalışanı bir şahıs, yolculara saldırırken, 'bıçak verin Allah yolunda keseceğim bunları' şeklinde bir ifade kullandı.” Uzun süren tartışma, küfür ve tehditlerin ardından araya giren diğer yolcular ve vapur çalışanları Beltur çalışanını sakinleştirerek olayın büyümesinin önüne geçti.