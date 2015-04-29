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Vapurda gözaltına alındı, Twitter'dan duyurdu

Prof. Dr. Osman Özsoy, Samanyolu kanalında yaptığı konuşma sebebiyle Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gözaltına alındı

29 Nisan 2015 21:17

Rotahaber yazarı Prof. Dr. Osman Özsoy, Samanyolu TV'de yaptığı konuşmada, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu oluşturabilecek ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Samanyolu TV'nin 28 Nisan'daki programına katılan Özsoy hakkında, konuşmasındaki bazı ifadelerin "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu oluşturabileceği kanaati ile Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

Vapurda gözaltına alındı


      
Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alına alınan Özsoy, yaşananları Twitter hesabından duyurdu. Eminönü-Üsküdar vapurunda gözaltına alındığını söyleyen Özsoy, emniyete götürüldüğü sırada şu tweet'i attı:

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osman özsoyrotahabergözaltı
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