Vapura kaçak kat çıktılar

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Yalova’da önceki dönemde Belediye Başkanlığı yapan Barbaros Binicioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 25 bin dolara satın alarak Yalova’ya getirttiği “İnkılâp Vapuru”, restoran veya otel olarak kullanılması için 22 yıllığına Atalaylar Turizm’e ihaleyle verildi. İhale ardından “İnkılâp Vapuru”nu otel yapmayı planlayan şirket yetkilileri, vapura ek kat yaptırdı. Eski Başkan Binicioğlu bu duruma tepki göstererek, vapurun orijinalliğinin korunması gerektiğini belirtti. Tartışmalar sürerken, İnkılap’a gemi belgesi alınamaması üzerine belediye sözleşmeyi feshetti. Tartışmalara neden olan “İnkılap Vapuru”nun kaçak kat yıkımına dün sabah başlandı. Firma avukatı Temel Akyazı, kanuna aykırı bir yıkımın yapıldığını öne sürerek, “Bize herhangi bir tebligatta bulunulmadı. İşlem hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal da yapılan işlemde herhangi bir hukuki engel olmadığını ifade etti.