T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vapura kaçak kat çıktılar

Yalova’da uzun süredir tartışma konusu olan İnkılâp Vapuru’nun kaçak iki katının yıkımına...

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Yalova’da uzun süredir tartışma konusu olan İnkılâp Vapuru’nun kaçak iki katının yıkımına, Yalova Belediyesi ekipleri tarafından başlandı.



Yalova’da önceki dönemde Belediye Başkanlığı yapan Barbaros Binicioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 25 bin dolara satın alarak Yalova’ya getirttiği “İnkılâp Vapuru”, restoran veya otel olarak kullanılması için 22 yıllığına Atalaylar Turizm’e ihaleyle verildi. İhale ardından “İnkılâp Vapuru”nu otel yapmayı planlayan şirket yetkilileri, vapura ek kat yaptırdı. Eski Başkan Binicioğlu bu duruma tepki göstererek, vapurun orijinalliğinin korunması gerektiğini belirtti. Tartışmalar sürerken, İnkılap’a gemi belgesi alınamaması üzerine belediye sözleşmeyi feshetti. Tartışmalara neden olan “İnkılap Vapuru”nun kaçak kat yıkımına dün sabah başlandı. Firma avukatı Temel Akyazı, kanuna aykırı bir yıkımın yapıldığını öne sürerek, “Bize herhangi bir tebligatta bulunulmadı. İşlem hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal da yapılan işlemde herhangi bir hukuki engel olmadığını ifade etti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24