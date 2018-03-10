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VAPUR SEFERLERİ YAPILAMAYINCA MARMARAY'DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR (2)

* Marmaray Sirkeci istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu

10 Mart 2018 21:26

* Marmaray Sirkeci istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN - Taner YENER / İstanbul DHA
Vapur seferleri iptal oldu; İstanbullular Marmaray\'a yöneldi. 
İstanbul Boğazı\'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Vapur seferleri iptal olunca İstanbullular Marmaray\'a yöneldi. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da yoğunluk oluştu. Özellikle Sirkeci istasyonuna giriş çıkışlar aynı anda yapılamıyor. Yoğun kalabalık istasyonun dışına taşmış durumda. 

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Sirkeci Marmaray istasyonundaki yoğunluk
-Dışarı taşan kalabalık

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Üsküdar istasyonundaki yolcu yoğunluğu


10.03.2018 - 17.45 - Haber Kodu : 180310144

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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