-VAPUR KONTROLLÜ ŞEKİLDE BATIRILDI İZMİR (A.A) - 25.07.2011 - İzmir'de deniz fenerine çarparak ön bölümü zarar gören ve yarısı suya gömülen şehir hatları vapuru, Konak İskelesi'nde kontrollü şekilde batırıldı. Konak İskelesi'nde yolcularını indirdikten sonra ön kısmı denize gömülen vapurun bulunduğu yere gelen Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, sahil güvenlik botu ve römorkörlerle çevrede önlem aldı. Karada bulunan polisler ve belediye görevlileri de vapurun aniden batabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, iskele yakınında bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Deniz fenerine çarparak ön kısmı hasar gören şehir hatları vapuru, denizde bulunan römorkörlerin kontrolünde batırıldı. Batırıldıktan sonra alt tarafının dibe değdiği öğrenilen vapurun güvertesinin sadece küçük bir kısmı görünürde kaldı. Vapurun kaptanı Abdurrahman Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, dümen kilitlenince vapurun deniz fenerine çarptığını, paniğe kapılmadan Konak İskelesi'ne döndüklerini belirtti. Vapurdaki yaklaşık 200 yolcuyu iskelede tahliye ettiğini ifade eden Özdemir, ''Önemli olan can kaybı ve yaralanma olmaması'' dedi. AA muhabirine olayı anlatan Konak Meydanı'nda fotoğrafçılık yapan Erdal Armutlu, vapurun deniz fenerine çarptığını gördüğünü söyledi. Deniz fenerine çarpan vapurun kısa süre sonra yeniden Konak İskelesi'ne döndüğünü belirten Armutlu, çevredeki vatandaşların olayı büyük şaşkınlıkla izlediğini anlattı. Konak-Karşıyaka seferini yapan ''İhsan Alyanak'' adlı vapurda bulunan yolculardan Burçin Ata ise vapur kalktıktan sonra büyük bir gürültü duyduklarını, vapurun ani bir sarsıntı yaşadığını söyledi. Vapurdaki yolcular gibi kendisinin de korkuya kapıldığını dile getiren Ata, şöyle konuştu: ''Vapur kalktıktan sonra kırmızı deniz fenerine yaklaştık. Sanki kafadan çarpacaktık. Son anda yan döndü, yandan çarptık. Daha sonra vapur durdu. Yolcular bağırmaya başladı kaptana 'Niye gidiyorsun' diye. Vapur geri döndü. Vapur iskeleye döndüğünde çok büyük telaş vardı, merdivende insanlar birbirlerinin üzerine çıktılar. Sonra vapuru boşalttık.'' İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzdeniz şirketi yetkilileri, batırılan vapurun ön kısmındaki hasarın deniz içinde onarılacağını, daha sonra römorkörle Konak İskelesi'nden çekileceğini bildirdi. Bu arada, vapurun akaryakıt deposundan denize sızan mazot, Konak İskelesi çevresine yayıldı. Mazotun daha fazla yayılmasını önlemek için batan şehir hatları vapurunun çevresine, deniz yüzeyinde plastik şerit çekildi.