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Dünya

Vanuatu yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem

21 Nisan 2009 10:38

Güney Pasifik ülkesi Vanuatu yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü İsangel kentinin 69 kilometre doğusu olan depremin, yerin 35 kilometre altında oluştuğunu belirtti.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremden sonra tsunami uyarısı yayımlamadı. Depremin herhangi bir hasar ya da kayba yol açtığına dair de haber gelmedi.

Avustralya'nın Sidney kentinin 2 bin 200 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Vanuatu, 83 adadan oluşan bir adalar ülkesi.

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