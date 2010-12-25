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Dünya

VANUATU ADALARI AÇIKLARINDA 7.6'LIK DEPREM ANKARA (A.A)

25 Aralık 2010 19:03

-VANUATU ADALARI AÇIKLARINDA 7.6'LIK DEPREM ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Büyük Okyanus'taki Vanuatu adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, Vanuatu, Fiji ve Yeni Kaledonya'da tsunami alarmı verildiği bildirildi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü, 24 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, takımadalara bağlı Tanna adasındaki Isangel bölgesinin 135 kilometre batısıyla, Yeni Kaledonya takımadalarına bağlı Loyaute adalarının 200 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Olası can ve mal kaybı konusunda şu anda bilgi bulunmadığı belirtildi. Bu arada, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin tsunamiye yol açtığını bildirdi.

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