-VANUATU AÇIKLARINDAKİ DEPREMDE YARALANAN YOK ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Büyük Okyanus'un güneybatı kesimindeki Vanuatu adaları açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ölen veya yaralananın olmadığı bildirildi. Vanuatu, Fiji ve Yeni Kaledonya'da daha önce verilen tsunami alarmı kaldırılırken, depremden sonra sadece 15 santimlik "çırpıntı" gözlendi. Japonca "liman dalgası" demek olan tsunami alarmı, genellikle 8 veya daha büyük depremlerden sonra veriliyor. Dünya depremlerini en iyi izleyen birkaç kurumdan olan Amerikan Colorado-Jeofizik Araştırma Enstitüsü, 24 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, takımadalara bağlı Tanna adasındaki Isangel bölgesinin 135 kilometre batısıyla, Yeni Kaledonya takımadalarına bağlı Loyaute adalarının 200 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.