VANTSO Başkanı Takva: Ekonomik yaralarımızı borçlanarak sarıyoruz

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2017 yılında olumlu gelişmeler yaşanırken, kent ekonomik hayatını yakından ilgilendiren ertelenen vergiler konusunda beklentilerin karşılanmadığını söyledi. Kent ekonomisini 2017 açısından T24’e değerlendiren VANTSO Başkanı Necdet Takva, şunları söyledi:

“2017 yılı ilimiz açısından önemli çalışmalara imza atılan bir yıl oldu. Başta 30 yıldır her platformda dile getirdiğimiz ve ilimizin kalkınmasında önemli bir rolünün olduğuna inandığımız Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyonun başlaması ve yakın tarihte tamamlanacak olması önemli bir gelişme oldu. Buna paralel olarak İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2015 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Van Shopping Fest organizasyonu kapsamında İran’a yaptığımız ziyaretler ve işbirliği çalışmaları karşılığını verdi. Özellikle festival dönemi ve yıl genelinde İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının Van’a olan ilgisi ekonomimizi olumlu yönde etkiledi.

Bunun yanı sıra Valilik ve diğer kurumlar ile yürüttüğümüz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemiz önemli bir aşamaya geldi. Projemiz ilgili Bakanlığın onayına sunuldu. Projenin hayata geçmesi ile birlikte özellikle şehir içinde yer alan hayvancılık işletmelerinin faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmelerine olanak sağlanacak.

Yine 2017 yılında yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesi de çağrı merkezlerinin ilimizde faaliyetlerine başlaması oldu. Kentimizin gelişmesi ve kalkınması için, istihdam sayısı yüksek olan Çağrı Merkezlerinin ilimizde kurulması için yaptığımız girişimler olumlu sonuçlandı. İlimizde ilk etapta kurulan iki çağrı merkezinden bir tanesi odamız hizmet binasında faaliyetlerine başladı. Çağrı merkezlerinin ve istihdam sayısının artması için girişimlerimiz devam ediyor. Bununla beraber Cazibe Merkezli Programı kapsamında hayata geçirilen Tekstilkent’te yaşanan gelişmeler ve sağlanan yüksek istihdam gelecek için ümit vermiştir. Bu dönemde ülkemizde başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde odamızın yaptığı çağrı karşılık bulmuş ve ilimizde 10 bini aşkın insanın istihdamı gerçekleşmiştir.

2017 yılında olumlu gelişmeler yaşanırken, özellikle ilimizin ekonomik hayatını yakından ilgilendiren ertelenen vergiler konusunda ne yazık ki beklentimiz karşılanmamıştır. 2011 yılı Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından mücbir sebep halinin ilan edilmesi ve o tarihten buyana vergilerin birikmesi neticesinde kentte oluşan belirsizlik mücbir sebep halinin sona ermesi ile ekonomik bir krize dönüşmüştür. Bunun yanı sıra TOKİ tarafından yapılan deprem konularının ödemelerinin devam etmesi de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır.

“Kamu desteğine ihtiyacımız var”

Kullanılan krediler, TOKİ konutları, vergi ertelemeleri bugün ne yazık ki kent ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Biz her ay TOKİ’ye 8 milyon para ödüyoruz. Depremin hemen ardından hükümetimizin yaptıklarına, halkımızın sağduyusuna teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz ama 18 yıl boyunca ayda 8 milyon ödeyebilecek bir şehir değiliz. Her ay ödenen 8 milyon TL ticaretimizi de kilitliyor. Şuan ekonomik yaralarımızı borçlanarak sarıyoruz. Van bu kadar borcu ödeyebilecek zengin bir şehir değil. Van'ın hala kamu destekleriyle kendi gelişimini sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim hala kamu desteklerine ihtiyacımız var.

2018 yılının ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin için refah seviyesinin yüksek olacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Özelikle ilimizin kalkınmasına yönelik uzun süredir beklenti içerisinde olduğumuz bazı konularda çalışmaların yapılmasını ümit ediyoruz. Ekonomik açıdan bölgenin yöneten ve yönlendiren kenti konumunda bulunan ilimizin gelişmesi ve kalkınmasında önem arz eden çevre yolunun önündeki en büyük engel 18. Madde uygulamasıdır. 41.1 kilometrelik çevre yolunun 18. Madde uygulamasına takılıp kalması, bu kent için olumsuz bir durum teşkil etmektedir.

Deprem yaşamış bu kentte ekonomik daralmanın önüne geçmek için kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerekir. Bu nedenle çevre yolunun yapılması için kamulaştırma yapılarak hemen çalışmalara başlanmalıdır. Aksi takdirde yaklaşık 5 yıldır başlayan çevre yolu projesinin sürekli engellerle karşı karşıya kalması nedeniyle ha uzun yıllar böyle olumsuz bir durumda gündemdeki yerini koruyacaktır.

“Van-Şırnak Karayolu tamamlanmalı”

Yine vergi konusunda yapılacak yeni düzenlemelerle içinde bulunduğumuz ekonomik çıkmazın aşılması gerekmektedir. Ayrıca Van-Şırnak Karayolu’nun tamamlanması da beklentilerimiz arasındadır.

Türkiye’nin İran’a açılan en önemli kapılarından biri olan Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyon çalışmalarının tamamlanması ile ilimizin dış ticaret konusunda önemli adımlar atacağına inanıyoruz. İran’la en uzun sınır boyuna sahip olan ilimiz zor ama fırsatlarla dolu bir coğrafyada yer almaktadır. Van sadece kendisine değil, bölgesine de hizmet eden ve çevresindeki 4 milyon insana katkı sunan bir konumundadır. Van, ortalama dört saatlik uçuş ile 4 ülke de 150 milyon insan ve 1,5 milyar dolarlık bir pazara kolayca ulaşılabilecek bir imkân sunmaktadır. Aynı zamanda, Ortadoğu ve Kafkaslar gibi bir coğrafyanın ve dünyanın en önemli ticaret ve enerji hatlarının kesiştiği bir kavşak noktasında yer almaktadır. Bu avantajların kullanılması hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sunacaktır.

“Yatırımcılar Van’a gelsin”

Cazibe Merkezleri Programı’nın heyecanın devam etmesi ve yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Başbakanımız tarafından açıklanan Cazibe Merkezleri Programı ile ilimiz başta olmak üzere bölgemiz yatırımlar için cazip hale gelmiştir. Van sahip olduğu demir, hava ve karayolu ağı, potansiyelleri ve sınır ili olması nedeniyle yatırımcılar için çok cazip bir yer olacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırımcıları Van'a davet ediyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerde yatırımcılara her türlü danışmanlığı vermeye hazırız. Yeter ki Van yatırım merkezi olsun. İl dışında bulunan Vanlı yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm yatırımcıları ilimizde yatırım yapmaya davet ediyoruz.”