Vanlı şehit polisin adı YYÜ'de yaşatılıyor

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara\'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na havadan yapılan saldırıda şehit olan Vanlı polis memuru Halil Hamuryen\'in ismi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü yemekhanesine verildi.

Şehit olan polis memuru Halil Hamuryen\'in isminin verildiği yemekhanede YYÜ rektörlüğü tarafından bir yemek programı düzenlendi. Yemeğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve şehit Hamuryen\'in yakınları katıldı.

Şehit polis memuru Halil Hamuryen ve diğer şehitlerin milletin kalbinde daima yaşadığını belirten Vali Zorluoğlu, \"Şehit polis memurumuz Halil Hamuryen\'in Allah mekanını cennet eylesin. Bugün biraderleri, abileri ve yeğeni bizimle beraberdi. Üniversitemiz bir yemek organize etti. Burada şehidimizi bir kez daha yâd ettik. Bu büyük tesise şehit polisimizin ismi verildi. Şehit polisimizin ismi burada yaşayacak. Şehitlerimiz milletin kalbinde daima yaşıyor. Şehit ailelerinde de elimizden geldikçe destek oluyoruz\" dedi.

Van YYÜ yerleşkesinin Türkiye\'nin en iyi kampüslerinden biri olmaya aday olduğunu da sözlerine ekleyen Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Üniversitemize her geldiğimizde yeni bir takım çalışmaların yapıldığını, altyapının daha da güzelleştirildiğini, yeni mekanların burada güzel bir mimariyle yükseldiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Zaten Van denizi manzarası buraya apayrı bir hava da katıyor. Anı zamanda bu kampüs her geçen gün daha da yeşil bir kampüs haline geliyor. Her geçen gün kampüsteki ağaç sayısı artıyor. Bugün gençlerimizle birlikte yemek yediğimiz Şehit Halil Hamuryen\'in ismi verilen yeni yemekhanemiz yatırımlardan bir tanesidir. Gerçekten çok modern Avrupa’da gördüklerimizle bire bir aynı, hatta daha ileri seviyede bir bina olduğunu gördük. Burada 2 binden fazla kişi aynı anda yemek yiyebiliyor.\"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, \"15 Temmuz da şehit olan hemşehrimiz Halil Hamuryen yeni yaptığımız yemekhanemize ismini verdik. Dolayısı ile valimiz ve şehidimizin ailesi ile bir yemek yiyelim dedik. Yemekhanemizi gezdik. Son derece ferah, modern ve şehidimize yakışır bir yemekhane. Şehidimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz\" diye konuştu.

