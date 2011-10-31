Vanlı müteahhid Salih Ölmez kayıplara karıştı

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Savcı Deniz Ölmez'in peşinde

Van Erciş’te 20’ye yakın kişinin yaşamını yitirdiği Sevgi Apartmanı’nın müteahhidi Salih Ölmez, havuzlu lüks villasının bahçesine kurduğu iki Kızılay çadırı ve çadırların önünde bulunan son model cipi ile Türkiye’nin gündemine oturdu.Ölmez, yaptığı açıklamalarda pişkin bir şekilde, villasına komşu olan binalar hasarlı olduğu için ailesiyle bu çadırları kullandığını söylemişti.Tepkiler üzerine iki gün önce çadırlardan birini ihtiyaç sahibi bir depremzedeye verdiğini açıklayan Ölmez’in lüks evi ve bahçesinde bu kez yeller esiyor.Vatan'ın haberine göre artık villanın bahçesinde ne çadır, ne lüks bir cip var. Salih Ölmez’in halkın tepkisinden dolayı daha önce de bahsettiği Ankara’daki evine gittiği sanılıyor.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet beklemeden resen harekete geçmişti. Savcılar başlatılan soruşturma kapsamında enkazları tek tek inceledi. Her enkazdan ise kurulan ekiplerle numuneler alındı. Şu anda Erciş’te 4 farklı ekip bu işlemi yapıyor. Salih Ölmez’in çöken Sevgi Apartmanı için üç gün önce Erciş Savcısı Deniz Ayça Gerçek, binadan numune aldı.. Alınan numuneler TÜBİTAK’a gönderildi. Buradan gelen rapora göre hukuki süreç devam edecek. Eğer raporda müteahhitin hatası tespit edilirse, Ölmez için hapse kadar gidecek süreç başlayacak.