Vanlı kadınlar spor yapıp, sanat öğreniyor

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından bir süre önce hizmete açılan Kadın ve Aile Merkezi, ilgi görüyor. Merkeze gelen kadınlar, eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulup zayıflarken, takı tasarımı, el sanatları, tekstil ve seramik gibi konularda da eğitim alabiliyor. Kadınların beraberlerinde getirdikleri çocuklarına ise resim ve müzik eğitimi veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı\'nın Seyit Fehim Arvasi Mahallesi\'nde açtığı ve içerisinde aerobik, fitness, pilates, step, boks ve kardiyo gibi etkinliklerin yapıldığı Kadın ve Aile Merkezi, boş zamanını değerlendirmek, meslek ve çeşitli sanat dallarıyla uğraşmak isteyen kadınlarla dolup taşıyor. Merkeze gelen kadınlar bir tarftan eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulup zayıflarken, bir taraftan da müzik, resim, dikiş, nakış, seramik, el sanatları, kilim ve takı tasarımı gibi birçok konuda eğitim görme imkanına sahip oluyor.

Merkezin spor hocası Belgin Sarıhan da kursa katılan kadınların hayatlarında önemli değişiklikler olduğunu belirtiyor. 3 ayrı kadın gurubuyla ortalama 5 saat çalştığıın anlatan Sarıhan, \"Belediye tarafından yaklaşık 5- 6 aydır spor kursu veriliyor. Sıkıntısı olan, hastalığı olan, kilo vermek isteyen bayanlarla spor yapıyoruz. Oldukça verimli oluyor, keyifli bir ortamda devam ediyor. Sadece spor kursu değil, kreşimizin olması bizim için çok büyük bir artı değer. Buraya spor için gelen kadınlar, çocuklarını kreşe bırakabiliyor, buradan çıkıp başka bir kursa katılabiliyorlar. Evde geçirdikleri boş zamanı burada çok iyi değerlendirebiliyorlar. Günde 3 grupla ortalama 5 saat çalışıyorum. Spor kursuna çok fazla talep var. Genellikle ev hanımları kursumuzu tercih ediyor\" dedi.

Kurslara katılan, 4 ayda 9 kilo verdiğini söyleyen Nazlı Yıldız da belediyenin verdiği hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Yıldız, \"Yaklaşık 4 aydır bu kurslara katılıyorum. 2 çocuğum var, birini okula bırakıyorum diğerini de kendimle buraya getiriyorum, ben spor yaparken o da kreşte duruyor. Öğleden sonra fırsat buldukça takı ve dikiş- nakış kursuna gidiyorum. Spor kursunun çok faydasını gördüm. Bu kurs sayesinde çok güzel dostluklar kurdum. Keşke daha önce böyle bir imkan olsaydı. Elimden geldiğince bu kurslara devam edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum, özellikle boş zamanı olan kadınlar gelip bu kurslara katılsın\" diye konuştu.

Dikiş- nakış kursiyeri Özlem Özkan ise \"Ahşap boyama, dikiş- nakış, el sanatları, gibi kurslara katılıyoruz. Kurslarımız keyifli ve güzel geçiyor. Birçok şey öğreniyoruz, nakışlar, tablolar, kokulu sabunlar, panolar yapıyoruz. İleriki zamanlarda sergimiz olacak, yaptığımız şeyleri orada sergileyebileceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI