"Vanlı er karakolda Kürtçe şarkı söylediği için saldırıya uğradı" iddiası

Ağrı Dağı 9. Bölüğe bağlı Fehmi Altınordu Karakolu’nda askerlik yapan Vanlı er Fethi Aydemir'in 'Kürtçe şarkı söylediği için' saldırıya uğradığı iddia edildi.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde beyin ameliyatı olan er Aydemir'i ziyaret eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Lezgin Botan, kişisel Twitter hesabından "Kürtçe şarkı söylediği gerekçesi ile rütbeli askerler tarafından linç edilerek Iğdır Devlet Hastanesine terk edilmiş, şu an yaşam mücadelesi veriyor" açıklamasında bulundu.

"Kafası ikiye bölünmüş"

Medyablok'a konuşan ismini vermeyen er Aydemir'in bir yakını ise olayın boyutunu, “Fethi Aydemir’in kafası ikiye bölünmüş” sözleri ile anlattı. Er Aydemir'i hastanede ziyaret eden HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Yıldırım da olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Asker uzun süredir ‘bana kafa takmışlar. Sürekli beni taciz ve tehdit ediyorlardı. Askeri Gazino’ya giderken beni darp ettiler’ dedi. Saldırıdan sonra kendisini ziyaret ettik. Beyin ameliyatı olmuş. Sağlık durumu iyi. Bugün (dün) tomografi çekildi. Başhekim ile de görüştüm. ‘Bugün ya da yarın taburcu edebiliriz’ dedi. Hastaneye gelen bir albay ile görüştüm. Albay konu hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Fakat herhangi bir askerin tutuklanıp tutuklanmadığını bilmediğini söyledi.”