Vanlı depremzedelerin elektrik borcu silinecek mi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Vanlı depremzedelerin elektrik borçlarının son 7 aylık diliminin silinmesi için kanun teklifi verdi. Gerekçede, “Mevcut durumda, Ekim 2011 tarihi ile Nisan 2012 tarihleri arasındaki faturalar toplu bir halde vatandaşlara gönderilmiş, kış şartlarında ağır iklim koşullarında, zaruri ihtiyaçları için enerji kullanmak zorunda olan vatandaşlar, mağdur durumda kalmıştır. Kanun teklifi, bu mağduriyeti de ortadan kaldırmaktadır” dendi.

Depremzedeye 2 bin liralık fatura

Van’da Ekim ayında yaşanan deprem sonrasında özelikle kışın depremzede yurttaşın tek ısı kaynağı olan elektrikli ısıtıcıların yoğun kullanımı nedeniyle 6 ay sonra gelen 650 TL - 2 bin TL’lik elektrik faturaları geldi. CHP Van il Başkanlığı kongresi için 15 Nisan’dakente giden CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yurttaşın bu durumdan yakınması üzerine tek maddelik yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu ve 7 aylık elektrik borcun silinmesi istendi.

Oran ve Tanrıkulu’nun birlikte hazırladığı, TBMM başkanlığına sunulan yasa teklifinde, 7269 sayılı yasaya şu geçici maddenin eklenmesi önerildi:

“23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da yaşanan deprem nedeniyle 1 Ekim 2011 – 30 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçek ve tüzel kişilerden tükettikleri elektriğe ilişkin tüketim bedeli alınmaz, bu bedel ilgili dağıtım şirketine Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenir. İlgili elektrik dağıtım şirketi bu bedeller üzerinden alınan her türlü vergi, TRT katılım payı, enerji fonu ve diğer kesintilerden muaf sayılır.”

AKP’lilerden ret

TBMM Genel Kurulu’nda dün yapılan görüşmelerde CHP’nin 18 Kasım 2011 tarihinden bu yana Meclis’te görüşülmesini beklediği “Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerisi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

buradan TBMM’deki görüşmenin videosunu ve AKP’lilerin ‘hayır’ demek için havaya kalkan ellerini rahatlıkla görebilir” dedi. Oran, “AKP’lilerin Van’a dair vicdanlarını, iradelerine gördük. Vanlı depremzedenin derdini ortaya koyup çözüm yolu gösterdik ama AKP’liler hiç sıkılmadan hayır oyu verdiler. Bunu merak edenTBMM’deki görüşmenin videosunu ve AKP’lilerin ‘hayır’ demek için havaya kalkan ellerini rahatlıkla görebilir” dedi.

Reddedilen teklif neyi içeriyordu?

CHP’nin yasa teklifinde; TOKİ’nin 4 yılı geri ödemesiz faizsiz konut onarım kredisi vermesi, ev ve işyeri yapımında parselasyon kolaylığı getirilmesi, Van’da görev yapan kamu görevlisine 3 yıl boyunca iki katı maaş ödenmesi, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına SGK tarafından ölüm aylığı bağlanması, yıkılan hayvan barınaklarının Tarım Bakanlığı’nca yeniden inşa edilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.