Vanlı depremzedelerin açlık grevi 100'üncü gününde

Van'da konteynırları boşaltmaları istenen depremzedelerin 100 gündür yaptıkları dönüşümlü açlık grevi sürüyor. Havaların soğuması ile birlikte zor günlerin kendilerini beklediğini anlatan aileler, yardım eli bekliyor.

Van'da 23 Ekim ile 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van ve Erciş İlçesi'nde depremzedelerin geçici barınmaları için 34 konteynır kent kuruldu. TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan 15 bin 343 konutun geçen yıl 23 Ekim'de teslim edilmesinin ardından, konteynır kentler kademeli olarak kaldırıldı. Ancak bazı konteynır kentlerde, kiracı olan ve kendisine konut çıkmayan yaklaşık 500 aile yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Konteynırlardan çıkmayan depremzedelerin elektrikleri kesildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre İpekyolu Caddesi'nde bulunan Anadolu konteynır kentte zor koşullar altındaki yaşam mücadelesi veren 110 aileden 30'u, 28 Ağustos'ta açlık grevine başladı. 100 gündür açlık grevinde bulunan depremzedeler, kendilerine kalıcı konut verilene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte Anadolu konteynır kentte kalan depremzedeler zor günler geçiriyor. Elektrikleri kesik olan depremzedeler, tek ısınma kaynakları olan katalitik soba ile ısınıyor. Çamaşırlarını dışarıda yıkayıp, yemeklerini ise taş ocaklar üzerinde yapan depremzedeler, çok zor şartlarda yaşadıklarını belirterek yardım eli bekliyor.

Çocuklar hasta aileler perişan

Bugün açlık grevinin 100'uncü gününde olduklarını ifade eden grev sözcüsü Ali Ahi, "Biz açlık grevine bizim için kalıcı bir çözüm oluşturulması için girdik. Zaten burada yaşayan birçok ailede çalışabilecek kişi yok. Evin yetişkinleri ya hasta ya da çalışamaz raporu olan kişiler. Biz kiraya gitsek bile bunun sonu yok. Bizler için en ideali baştan da dediğimiz gibi kalıcı konut. Biz bunu istiyoruz. Talebimiz karşılana kadar da açlık grevini sürdüreceğiz. Biz burada çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Kar yağdı, havalar çok soğuk. Çocuklarımız hasta çünkü burada 108 gündür elektrik yok. Konteynırda soba da kuramıyoruz. Artık yetkililerin burada kalan bur avuç insana sahip çıkması gerekiyor. Bu çok mu zor?" dedi.