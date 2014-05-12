Vanlı depremzedeler konuştu: Feyzioğlu'na minnettarız

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 146. Kuruluş yıldönümünde yaptığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki ile karşılanan konuşmasına Vanlı depremzedelerden destek geldi. Alkanat Konteyner Kent sözcüsü Orhan Gün “Vanlılar olarak o saygıdeğer insanın yanındayız” dedi.

Aydınlık gazetesinden Irmak Mete’ye konuşan Orhan Gün, geçen hafta yapılan kura ile Alkanat Konteyner Kent’in tamamen boşaldığını belirterek, “Ev çıkmayan 9 aile kalmıştı. Elektrik veren santral gece yarısı götürüldü. Elektrik direkleri söküldü. Biz de bu aileleri kendi imkânlarımızla belli yerlere yerleştirdik” açıklamasında bulundu.

Van ve Erciş’te depremin izlerinin silinmediğini ve zorlukların sürdüğünü belirten Gün “Van’daki Anadolu Konteyner Kent’te 43 ailenin mağduriyeti sürüyor. Zor şartlarda yaşam mücadelesi devam ediyor. Bu nasıl bir yöneticilik anlayışı?” ifadesini kullandı.

Vanlı ve Ercişli depremzedelerin Metin Feyzioğlu’nun konuşmasını desteklediğini ifade eden Gün “O saygıdeğer insan çok doğru şeyler söyledi. Umarım kör olmuş gözler açılır, hakikatleri görürler. Doğruları söylemek, onursuz olmaktansa onurlu olmak suç mu? Vicdanlı bir insan bir toplantıda sorunlarımızı dile getirdiği zaman suç oluyor. Gerçeği söylemek suçsa bizim de kolumuza kelepçe vurup zindanlara atsınlar.

Ercişliler olsun Vanlılar olsun takdirle karşıladık, o saygıdeğer insanın yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlarız. Her insanın vatandaşlık hakları vardır. Bu haklardan bahsedildiği zaman hemen kükrüyorlar. Bu diktatörlük” dedi.

‘Barbarca saldırmak Başbakan’a yakışmıyor’

Metin Feyzioğlu’nun Van’a geldiğini be depremzedelerle görüştüğünü belirten Gün “Sayın Feyzioğlu yaptığı konuşmada ‘Van’a bir çözüm bulalım’ demiş. Kalkıp o insanın üzerine barbarca saldırmak bir başbakana yakışmıyor. O kardeşimize sonsuz minnettarız” şeklinde konuştu.

Gün şöyle devam etti: “Depremde Van’a büyük yardım yapıldı. Evler bu yardımlarla yapılıp hibe edilmeliydi. Ama o paralarla ticaret yaptılar. Evler depremzedelere satıldı. Bu insanlar evlerinin paralarını ödeyemedikleri zaman kollarından tutup sokağa attıklarında Tayyip Bey ‘Van’a hizmet yaptım’ mı diyecek? Yolsuzlukların en büyüğü Van ve Erciş’te oldu. Keşke araştırılsa. Sayın Başbakan önce orayı araştırsın. Hakikatleri görsün. Ev kuralarında hep AKP Van milletvekili Fatih Çiftçi’nin ailesinden isimlere ev çıkması bir tesadüf olamaz.”

Konteyner kentte 3 yıl

Konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren aileler büyük baskı gördü. Elektrikleri ve suları kesilen aileler konteynerlerden çıkmaya zorlandı. Van’ın merkezinde bulunan Anadolu Konteyner Kent’te aileler seslerini duyurmak için geçtiğimiz yıl açlık grevine başladı. İşsizlik nedeniyle TOKİ evlerinin bedelini ödeyemeyeceklerini belirten aileler iş ve konut talebinde bulundu.

Dönemin AKP’li Erciş Belediyesi depremden sonra defalarca imar planını değiştirdi. Yapılacak kentsel dönüşüm projesine göre değiştirilen imar planında AKP’ye yakın isimlerin arsaları park olmaktan kurtarılırken, yurttaşın arsası hiç edildi. AKP Van Milletvekili Fatih Çiftçi ve Eski AKP Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu’nun arazilerinin değeri arttı. Kentsel dönüşümün ilk etabının gerçekleşeceği bölgedeki esnafa binlerce liralık borç çıkarıldı. Projeye karşı çıkan yurttaşlar ise ‘kamulaştırma’ ile tehdit edildi. Van’da sağlıktan, eğitime her konuda büyük sıkıntılar yaşandı. Hasarlı binalarda eğitime uzun süre devam edildi.

2 bin 600 depremzedeye haciz

Depremzedelere dağıtılan TOKİ konutları Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından yönetiliyor. Ortak gider adı altında yurttaşlardan her ay para toplanıyor. Konteynırlardan çıkıp TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerin sorunlarının bitmediğini belirten Orhan Gün şunları söyledi:

“Oraya giden dar gelirli ailelere en düşük 75 bin TL’lik ödeme planı çıkarıldı. Boğaziçi Yönetim ortak gider aidatı alıyor. Kömür parası 1 ise onlar 4 alıyor. Son yaptığımız tespite göre Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2 bin 600 vatandaşa gider paralarını ödeyemedikleri için haciz gönderdi. TOKİ’deki insanlara mektup olarak tebliğ edilmiş.”