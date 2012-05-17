Vanlı depremzede çocuklar misafir kaldıkları yerde çalıştırılıyor mu?

Valiliğin kontrolünde Malatya Öğretmenevi’ne yerleştirilen Vanlı ailelerin çocuklarının öğretmenevi lokalinde temizlik ve yemek dağıtma dahil birçok işte çalıştırıldıkları ileri sürüldü.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan ahberine göre, BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e mektup yazarak, sorumlular hakkında gerekli yasal işlem başlatılmasını istedi.

Malatya’dan “Sayın yetkili” başlığı ile milletvekillerine gönderilen ihbar mektubunda şu bilgilere yer verildi:

“Yaralı kuş misali zaten doğal afetle sarsılmış, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünde olan, ruhsal çöküntü içerisindeki ailelerin çocuklarını düğünlerde yemek dağıttırılma işi, kola dağıttırılması, temizlik yaptırılması, boş bardak ve masaların silinmesi işini bu geleceğimiz nesillere emanet edeceğimiz çocuklara işlerin gösterilmesi ne kadar vicdani? Misafir olan çocuklar, hangi anlayışla ders çalışmaları ve yatma zamanlarında çalıştırılıyorlar? Devletin sahip ve himayesindeki çocuklara bu işler nasıl yaptırılıyor, Malatya Valisi’nin bundan haberi var mı?”