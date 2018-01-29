Vanlı avcılardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na pankartlı destek

ERCİŞ(Van), (DHA) - VAN\'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar Derneği\'nin üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na açtıkları pankartla destek verdi. Avcılar, Türk bayrağı ile \'El ele gönül gönüle devletimizin yanındayız\' yazılı pankartı taşıdı.

Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir ve yönetim kurulu üyeleri, faaliyet gösterdikleri Erciş\'te, \'Zeytin Dalı Harekatı\' destek için pankart hazırlattı. Vanlı avcılar, harekata katılan askerlere destek olmak için \'Ülkemizin bağımsızlığı, kendi benliğimize, milli egemenliğimize düşman olan bütün unsurlarla mücadeleye destek olmak boynumuzun borcudur. El ele gönül gönüle devletimizin yanındayız\' yazılı pankart ile Türk bayrağı taşıdı.



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