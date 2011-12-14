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Van'ın yeni öğretmenleri göreve hazır VAN (A.A)

14 Aralık 2011 18:04

-Van'ın yeni öğretmenleri göreve hazır VAN (A.A) - 14.12.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Van ve Erciş'e atanan 760 öğretmenden 258'inin bugün kentte geleceği bildirildi. Van Ferit Melen Havaalanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince karşılanan öğretmenlerin, okul ve yurtlara yerleştirildiği öğrenildi. İstanbul'dan gelen yeni öğretmenlerden Neslihan Aslan ile Kahramanmaraş'tan gelen Işıl Koç çok umutlu olduklarını ifade etti. Milli Eğitim Müdürlüğü adına öğretmenleri karşılayan Lütfiye Saçlı İlköğretim Okulu Müdürü Adnan Özel ise ''Bugün içerisinde 258 öğretmenin ilimize geleceğini biliyoruz. Akşam saatlerine kadar inecek olan uçaklar olacak. Burada müdürlüğümüz tarafından gönderilen otobüslerle öğretmenlerimizi alıp, kalacakları yerlere götürüyoruz'' dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır, depremden sonra kente atanan öğretmenlerin daha önce işlemlerini kente gelerek yaptıklarını, okulların kapalı olması nedeniyle daha sonra geri döndüklerini söyledi.

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