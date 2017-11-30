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Van'ın İpekyolu Belediyesi kışa hazır

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, zorlu kış aylarına sıkı hazırlanıyor

30 Kasım 2017 18:23

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi, zorlu kış aylarına sıkı hazırlanıyor.
İpekyolu Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 sıkıştırma çöp kamyonu, 2 vinçli sıkıştırma çöp kamyonu, 3 damperli açık kasa kamyon, 4 mini damperli çöp aracı, 4 yıkama ve sulama aracı, 1 konteyner yıkama aracı, 3 büyük süpürge aracı, 6 traktör arkası çekilir tip süpürge aracı, 1 römorklu traktör, 1 kazıcı yükleyici, 2 servis minibüs, 7 binek araç ve 3 pikap ile kış aylarına hazırlık yaptı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ekiplere ziyarette bulunarak, kış şartlarına uygun kıyafet ve ekipman dağıtımı yaptı. Öztürk daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Garaj Amirliği\'nde hizmet verecek Berber Salonunu hizmete açtı.

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