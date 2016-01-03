DBP'li Çatak Belediye Başkanı Evin Keve verdiği demeç nedeniyle tutuklandı!

Van'da Çatak Belediyesi Eş Başkanı Evin Keve, çıkarıldığı mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklandı. Keve hakkında soruşturma başlatılmasının nedeninin geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte yer alan ifadeleri olduğu öğrenildi.

JINHA'dan Nişmiye Güler'e konuşan Evin Keve, "AKP hükümetinin halkın öz yönetimine dahi tahammülü yok. Bizler için de 'Hendek siyaseti yapıyor' diyorlar. Bu durumda tabi ki de bizi seçen halkımızın yanında olacağız. Demokratik eylemler ile tepkimizi dile getireceğiz" dedi.

Evin Keve, 2014 yerel seçimlerinde halkın öz yönetimi tercih ederek oylarını kullandıklarını belirtti. Halkın talepleri ile belediyelerin yönetileceğini ifade eden Keve, "Halka gittiğimizde o koltuğa sizin adınıza kararlar alıp oturmak için gelmediğimizi anlatmaya çalıştık. Eğer bir mahallede bir sorun yaşanıyorsa komünal meclisleriniz ile görüşüp tartışın, bizde ona göre gündemlerimizi belirleyip taleplerinizi faaliyetlerimiz ile yerine getireceğiz demiştik. Ve halk bu yönetim modelini benimseyip bize oy verdi" şeklinde konuştu.

"Özyönetimler illegalleştirilmek isteniyor"

"Öz yönetimler illegalleştirilmek istendiğini" söyleyen Keve, "Örnek verecek olursak, bir evin ihtiyacı olan su ve gıdadır. Bunun dışında bunları almayıp gidip evimize koltuk takımı veya televizyon alıyorsak bu etik olmayan bir durumdur. Öz yönetim öyle bir taleptir. Halkın zaruri ihtiyacı suyunu yolunu halk talep ettiği halde biz gerçekleştirmiyorsak biz sadece koltukta veya mecliste oturup bunun kararını veriyorsak bu defa halk kendi talebini ihtiyaçlarını karşılamamış olur.Biz bir yerden merkezi oturup kararı vermiş oluruz" şeklinde konuştu.

Keve, "Örnek verecek olursak, bir evin ihtiyacı olan su ve gıdadır. Bunun dışında bunları almayıp gidip evimize koltuk takımı veya televizyon alıyorsak bu etik olmayan bir durumdur. Öz yönetim öyle bir taleptir. Halkın zaruri ihtiyacı suyunu yolunu halk talep ettiği halde biz gerçekleştirmiyorsak biz sadece koltukta veya mecliste oturup bunun kararını veriyorsak bu defa halk kendi talebini ihtiyaçlarını karşılamamış olur.Biz bir yerden merkezi oturup kararı vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Evin Keve, "Şu noktada halkın dile getirdiği 'Ben kendi kararımı kendim vermek istiyorum. Çok yasa dışı bir iş yapıyormuşum gibi lanse ediliyor. En doğal ihtiyacımı size söylüyorum. Benim en doğal ihtiyacımı karara bağlamak size kalıyor' şeklindedir. Ama belediyeler farklı lanse ediliyor. Belediyeler zaten yarı özerk durumdadır. Devletin bir kurumu olmasına karşın halkın da bir kurumudur. Halk ve devlet arasında bir köprüdür. Bizler diyoruz ki halkın talebi özerklikte olsa öz yönetimde olsa biz halkın talebinin yanında yer alıyoruz. Bizler halkın seçimleriyiz atanmışı değiliz" dedi.



Söyleşinin ardından soruşturma

Söyleşinin yayımlanmasının ardından Evin Keve hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Evin Keve, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.