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Vanilya seks nedir?

Fark etmeden “Vanilya Seks”in etkisi altına girmiş olabilirsiniz

15 Aralık 2017 03:55

Cinsel hayatınızda bir monotonluğa sürüklendiğinizi ya da şehvet, heyecandansa daha sıradan, klasik bir seks yapıyorsanız siz de fark etmeden “Vanilya Seks”in etkisi altında olabilirsiniz. Peki fark etmeden cinsel hayatınızı klasik hale getiren bu Vanilya seks nedir?

Vanilya seks; herhangi bir özellik veya fantezi içermeyen, klasik, normal heteroseksüel cinsel ilişkiye deniyor.

Genelde aynı pozisyonda yapılan, tek çeşit seks tipi çiftler için bir süre sonra sıkıcı hal alıyor. Çikolata seks ise Vanilya seksin tersine fanteziler, fetiş öğeler içeren seks türüdür. 

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