-VAN'I KANA BULAYACAKLARDI VAN (A.A) - 25.07.2011 - Van'da bir aracın altına cep telefonu düzenekli plastik patlayıcılı bomba yerleştirdiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz 2007'de Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi'ndeki bir aracın altına, cep telefonu düzenekli plastik patlayıcılı bomba yerleştirdiğini tespit etti. Patlayıcının, uzman ekiplerce imha edilmesinin ardından, düzenekle ilgili yapılan çalışmada, H.B, M.D, T.K, Y.K ile H.B gözaltına alındı. Öte yandan devam eden çalışmalar kapsamında, 23 Temmuz 2011 günü, sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan ikinci bir bomba düzeneği daha bulunarak, etkisiz hale getirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B ile Y.K, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.D, T.K ve H.B ise savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.