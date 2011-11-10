Van'ı 'hayalet fay'lar vurdu

T24

Gömülü bir fay



Yine 5'le sallanabilir



Artçılar sürecek





Van önce 23 Ekim'de 7,2, dün de 5,6'yla sallandı. İki deprem 600'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 'hayalet fay' tartışmasını da başlattı.7,2'lik deprem daha önce görülmemiş bir fayda oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik başkanlığındaki bir ekip 7,2'nin vurduğu Van'da incelemelerde bulunmuş ve bir ilke tanık olmuştu. Türkiye'de son yüzyılda, kayıtlara göre ilk kez ters faylanma sonucu bir deprem meydana gelmişti.Depremin vurduğu yerlerde yaptıkları incelemede yüzeyde herhangi bir faya rastlamadıklarını belirten Erdik, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ancak bunun dünyada örnekleri var" demişti. Bir başka deyişle deprem önceden bilinmeyen bir fayda meydana gelmişti.O depremden 17 gün sonra Van bu kez 5,6'yla sallandı. Deprem sonrasında ikisi otel 20'yi aşkın bina yıkıldı. Bu depremin 7,2'nin artçısı olduğu sanıldı ancak yine daha önce görülmemiş bir fay hareket etti.Basının karşısına geçen Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat son depremle ilgili şunları söyledi: "Bu bölgede haritalanmış faylar yok. Bazı faylar uydu fotoğraflarında görülmeyebiliyor. Yüzeyde herhangi bir şekilde hat görülmeyebilir. Son deprem de bunun gibi gömülü bir fay. Son yüzyılda çalışmadığı için bu faya ilişkin haritalanma yapılmamış. Bunlar risk taşıyabilir ama bir şey söylemek mümkün değil."Van'ı 17 günde aynı kabusu yaşamaya iten iki deprem de daha önce görülmemiş faylardan meydana geldi.Kalafat, bölgede 5'lik depremlerin olma olasılığı bulunduğunu ve hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.Bölgede 7,2'lik depremin ardından 5'in üzerinde 9 deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam edeceği belirtiliyor.