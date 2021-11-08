Vang Yaping, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Çinli kadın astronot oldu

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Çinli astronot Vang Yaping, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Çinli kadın astronot olarak tarihe geçti.

Çin İnsanlı Uzay Programı, yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Zay Ziganan ve Vang'ın pazartesi sabahı erken saatlerde 6.5 saatlik uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladığını bildirdi.

Ekipteki üçüncü isim olan Ye Guangfu, uzay istasyonunda kalarak ikiliye merkez modülden destek verdi.

Global Times, Vang ve Ziganan'ın uzay yürüyüşü sırasında istasyona bir süspansiyon cihazı ve transfer bağlantısı araçları taktığını belirtti.

Ekip, 16 Ekim'de istasyona varmalarından bu yana ilk kez dışarı çıktı.

Vang, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Çinli kadın astronot olmak üzere kabinden çıktıktan sonra kameraya el salladı ve kendini çok iyi hissettiğini belirtti.