T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da rögara düşen çocuk öldü VAN (A.A)

06 Eylül 2011 12:21

-Van'da rögara düşen çocuk öldü VAN (A.A) - 06.09.2011 - Van'da kapağı açık rögara düşen 8 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, dün Düzyol Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynamak üzere evden çıkan 8 yaşındaki Şirin Dalga'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.  Polisin yaptığı incelemeler sonucu, evin 500 metre ilerisindeki kapağı açık rögarda arama yapıldı. Gece saatlerine kadar devam eden çalışmalarda, Dalga'nın cesedine ulaşıldı. Dalga'nın cenazesi, İpekyolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Soruşturma sürdürülüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24