-Van'da rögara düşen çocuk öldü VAN (A.A) - 06.09.2011 - Van'da kapağı açık rögara düşen 8 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, dün Düzyol Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynamak üzere evden çıkan 8 yaşındaki Şirin Dalga'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı incelemeler sonucu, evin 500 metre ilerisindeki kapağı açık rögarda arama yapıldı. Gece saatlerine kadar devam eden çalışmalarda, Dalga'nın cesedine ulaşıldı. Dalga'nın cenazesi, İpekyolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.