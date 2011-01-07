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VAN'DA POLİSE MOLOTOFLU SALDIRI VAN (A.A)

07 Ocak 2011 17:41

-VAN'DA POLİSE MOLOTOFLU SALDIRI VAN (A.A) - 07.01.2011 - Van'da polise, taş, havai fişek ve molotofkokteyliyle saldıran gruba müdahalede bulunuldu.   Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Aralık 2010 tarihinde, jandarma ekiplerince yapılan üst araması sırasında tabancayla kendisini vuran ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sedat Karadağ'ın hastanenin mahkum koğuşunda tutulmasını bahane eden bir grup, BDP il binası önünde toplandı.  BDP milletvekilleri Özdal Üçer ve Hamit Geylani'nin de aralarında bulunduğu grup, yürüyerek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesine gitti.  Hastane önünde yapılan açıklamanın ardından dağılan gruptan bazı kişiler, çevre güvenliğini sağlayan polise havai fişek, taş ve molotofkokteyliyle saldırdı. Polisin biber gazı ve basınçlı su ile müdahalede bulunması üzerine ara sokaklara kaçan gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.

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