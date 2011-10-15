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Van'da polis memuru ölü bulundu  VAN (A.A)

15 Ekim 2011 00:21

-Van'da polis memuru ölü bulundu  VAN (A.A) - 14.10.2011 - Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, ölü bulundu.  Gevaş Kaymakamı Yusuf Güni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis memuru E.A'nın, ilçeye bağlı Yuva köyü yakınlarında, yol kenarında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:  ''Yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarındaki arazide bir insanın cansız yattığını görünce, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak ihbarda bulunmuş. Ekiplerimiz olay yerine gittiklerinde sivil kıyafetli polis memurunu, elinde beylik tabancasıyla cansız bir şekilde buldu. Şu an bilgiler kesin değil. Ancak ekipler, olayın intihar olabileceği yönünde görüş bildirdi.'' Polis memuru E.A'nın cenazesi, Gevaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.  

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