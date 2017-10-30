Van'dan 388 öğrenci Çanakkale ve İzmir'e gönderildi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı himayesinde Van Valiliği tarafından yürütülen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Van\'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 388 öğrenci, Çanakkale ve İzmir\'e gönderildi. Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, ilk kez uçağa bindiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Van Valiliği tarafından yürütülen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında maddi durumundan dolayı daha önce hiç il dışına çıkmamış olan başarılı öğrenciler, Çanakkale ve İzmir\'e uğurlandı. Bu kapsamda Başkale ve Çaldıran ilçelerindeki kırsal mahallelerde ilk ve orta okula giden 388 öğrenci, ellerindeki Türk bayrakları ile İzmir ve Çanakkaleye uğurlandı. Başkale\'den 194 öğrenci Çanakkale\'ye, Çaldıran ilçesinde ise 194 öğrenci Van Merit Melen Havalimanı\'nda düzenlenen uğurlama töreni ile iki uçakla İzmir\'e gönderildi. Öğrencileri, Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, Van Milli Eğitim Müdürü Gıyassetin Kırekin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hamdi Gürpınar , asker ve polisler uğurladı.

Havalimanında öğrencilerle sohbet eden Van Vali Yardımcısı Parlak, il dışına çıkan öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Uğurlama töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Parlak, \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında ikinci kafileyi İzmir ve Çanakkale\'ye uğurladıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Bu kafilede Başkale ve Çaldıran ilçelerimizden gelen 388 öğrencimizi idarecilerimiz ile birlikte uğurladık. Çocuklarımızı heyecanlı ve mutlu gördük. Çocuklarımız neredeyse ilk kez uçağa ve Çanakkale ile İzmir\'e gitme imkanı buluyor. İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde Doğu ve Güneydoğu illerimizden toplam 50 bin öğrenci Çanakkale ve İzmir\'e gönderilecek. Bu kapsamda Van ilimize düşen kontenjan 5 bin 100 öğrenci. Öğrencilerimizi İzmir ve Çanakkale\'ye gönderiyoruz. 4 günlük program. Her iki ilde de hem tarihi, turistik yerleri gezecekler hem de oradaki öğrencilerle bir araya gelip kaynaşma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla çok yönlü bir proje. Van olarak bu sezonun sonuna kadar 5 bin 100 öğrencimizi Çanakkale ve İzmir\'e göndermeyi hedefliyoruz. Umarım bu gezi, öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları anlamında güzel sonuçlar doğuracak.\"

İLK KEZ UÇAĞA BİNDİLER

Öğrencilerin uçağa binişi sırasında, yetkililer el sallayarak uğurladı. Başkale ve Çaldıran ilçelerine bağlı kırsal mahallelerden gelen bazı öğrenciler, hayatlarında ilk kez il dışına çıkacakları içi çok heyecanlı olduklarını belirtti. Bir öğrenci, \"Bizler ilk kez uçağa bineceğiz. Çok mutluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI