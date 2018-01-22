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Van'dan 100 öğrenci Çanakkale ve İstanbul'a  gönderildi

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Valiliği tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Van'daki değişik okullardan 100 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi

22 Ocak 2018 16:52

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Valiliği tarafından yürütülen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Van\'daki değişik okullardan 100 öğrenci, İstanbul ve Çanakkale\'ye gönderildi. Öğrenciler İstanbul\'da, Fenerbahçe -Göztepe arasında oynanan maçı da izleme olanağı buldu.
Van Valiliği tarafından yürütülen \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında maddi durumundan dolayı daha önce hiç il dışına çıkmamış başarılı öğrenciler, İstanbul ve Çanakkale\'ye uğurlandı. Van merkezdeki değişik okullarda okuyan 100 öğrenciye, polis ekipleri tarafından şapka, tişort, çanta, eşofman takımı, spor ayakkabı ve mont hediye edildi. Bu kıyafetleri giyen öğrenciler, Van Ferit Melen Havalimanı\'nda İstanbul ve Çanakkaleye uğurlandı. 18-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenen geziye katılan öğrenciler, İstanbul ve Çanakkale\'de tarihi ve turistik yerleri gezip kendilerine refakat eden polislerle hatıra fotoğraf çektirirken, bir grup öğrenci İstanbul Kadıköy\'deki Ülker Stadyumu\'nda cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Göztepe spor maçını da izleme olanağı buldu.

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