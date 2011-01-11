-VAN'DAKİ İZİNSİZ GÖSTERİYE 10 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 11.01.2011 - Van'da BDP tarafından yapılan basın açıklamasının ardından polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 36 kişiden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Aralık 2010 tarihinde Jandarma ekiplerince yapılan üst araması sırasında tabancayla kendisini vuran ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sedat Karadağ'ın, hastanenin mahkum koğuşunda tutulmasını bahane eden grubun, 7 Ocakta BDP tarafından yapılan açıklamanın ardından polise havai fişek, taş ve molotofkokteyli ile saldırması üzerine çıkan olaylarda gözaltına alınan 13'ü çocuk 36 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 36 zanlı, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan zanlılardan 22'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun süren mahkeme sonunda zanlılardan 10' tutuklandı, 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Aralık 2010 tarihinde, jandarma ekiplerince yapılan üst araması sırasında tabancayla kendisini vuran ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sedat Karadağ'ın hastanenin mahkum koğuşunda tutulmasını bahane eden ve 7 Ocakta yapılan açıklamanın ardından polise taş, havai fişek ve molototofkokteyli ile saldıran 36 kişi gözaltına alınmıştı.