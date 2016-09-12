Van'daki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı

Radyo Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Başbakanlığın yazısı ile Van'da 48 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin olarak geçici yayın yasağı getirildi.

Van'ın Beşyol mevkiinde PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı araçlı saldırıda 3'ü ağır 48 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu noktanın valilik binasına 200 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralananlardan 2'sinin polis olduğu belirtildi. AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, "Beşyol kavşağı önemli bir merkezdir. Demokrasi nöbetleri de orada yapılmıştır. Orada bir bomba yüklü araç, getiriliyor park ediliyor ve o patlatılıyor" diye konuştu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"12 Eylül 2016 tarihinde 03034 Van İli beş yol mevkiinde meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili olarak Başbakanlığın 12.09.2016 tarih ve 03034 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.

Medya hizmet sağlayıcıları anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer Kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede;

Yayın yasağı;

-Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir"