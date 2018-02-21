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Van'daki terör operasyonunda 56 şüpheliden 11'i tutuklandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN'da polisin 25 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında yaptığı terör operasyonlarında 56 kişi gözaltına alındı, aramalarda mühimmat, benzin ve 50 bin lira ele geçirildi

21 Şubat 2018 17:21

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN\'da polisin 25 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında yaptığı terör operasyonlarında 56 kişi gözaltına alındı, aramalarda mühimmat, benzin ve 50 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden 11\'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, kent merkezindeki bazı mahalle ve sokaklarda taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile güvenlik güçlerine saldıran, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak huzurunu bozanların tespiti, bu tür eylem ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. 25 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında yapılan teknik takip ve önleyici çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 56 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 roketatar mühimmatı, 1 kurusıkı tabanca, 5 roketatar sevk fişeği, 5 kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 98 fişek, 1 sevk fişeği, 32 havai fişek, 5 bidon benzin ve 50 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 20\'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25\'i mahkemece yapılan sorgunun ardından verilen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 11\'i ise tutaklandı. Yaşı 18\'den küçük bazı kişiler ise görüşme yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

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