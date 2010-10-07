-VAN'DAKİ STK'LAR: TSK OPERASYONLARI DURDURMALI VAN (A.A) - 10.07.2010 - Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Hakan, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, 30 yıldır çözüm olmayan bu operasyonları derhal durdurmalı, çözümü halkın iradesi olan meclise devretmelidir'' dedi. Yaşanan son olaylar üzerine Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (VATSO) bir araya gelen kentteki 40 sivil toplum örgütü adına açıklama yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan, ''ülkenin temel sorunu olan Kürt sorunu''ndan dolayı yaşanan sıkıntıların, sivil toplum örgütleri tarafından defalarca dile getirilmesine karşın çözüm noktasında herhangi bir adım atılmadığını savundu. Hakan, yaşanan olaylara karşı yükselttikleri sese kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Biz, bölgenin sorunlarını kendine dert edinen, yıllardır bu dertten mustarip olan ve buna rağmen çalışan, üreten, istihdam oluşturan, vergisini ödeyen vatandaşlar olarak diyoruz ki, bu açıklamamız tüm taraflara, Türkiye halkına ve yöneticilerimize bir çağrıdır. Bu çağrımıza lütfen kulak veriniz ve gereğini yapınız. PKK, derhal eylemsizlik kararı almalı ve bu sorunun çözümünü halka devretmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 30 yıldır çözüm olmayan bu operasyonları derhal durdurmalı, çözümü halkın iradesi olan meclise devretmelidir. Hükümet ve siyasi partiler, konuyu, kısır siyasi çekişmelere kurban etmek yerine, halkın temsilcileri ile görüşerek ve Kürt sorununu anayasal güvenceye alarak çözmelidir. Yorum yerine artık çözüm önerileri konuşulmalıdır.'' Bölge milletvekillerine de seslenen Hakan, milletvekillerinin, bölge ve bölge insanı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.