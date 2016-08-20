Van'daki PKK saldırısında yaralanan polis şehit oldu

Van Polisevi'ne çarşamba gecesi bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Muhammet Acar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit polis memuru Acar, İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan kendisini ziyaret ettiği anda memleketi Eskişehir'e tayin istemişti.

Şehit Polis Memuru Acar'ı dün Van'a gelen İçişleri Bakanı Efkan Ala, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ziyaret etmişti. Polis Muhammet Acar bu ziyarette Bakan Ala'dan memleketi Eskişehir'e tayin olmak istediğini söylemişti.

Polis memuru Acar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.