-VAN'DAKİ OLAYLARDA 15 GÖZALTI VAN (A.A) - 09.09.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından çıkan olaylarda 5'i polis 10 kişi yaralandı. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirilmesini bahane eden, aralarında BDP Van milletvekilleri Özdal Üçer ile Fatma Kurtulan'ın da bulunduğu grubun, BDP il binası önünde düzenlenen basın açıklamasının ardından caddede güvenlik önlemi alan polise ve iş yerlerine taşla saldırması üzerine çıkan olaylar, polisin müdahalesiyle son buldu. 15 göstericinin gözaltına alındığı olaylarda, göstericilerin attığı taşların isabet etmesi sonucu 5'i polis 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansıyla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bu arada, ara sokaklarda barikat kurarak, ateş yakan göstericilere müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), yolun çökmesi sonucu askıda kaldı. Çöken yoldan çıkmaya çalışan ve aşırı yüklenme nedeniyle motor kısmı alev alan TOMA'daki yangın, başka bir polis aracının müdahalesiyle söndürüldü. Araç, çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kent merkezinde devam etmesi beklenen olaylara karşı, uçakla çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği bildirildi.