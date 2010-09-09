T24 LogoT24 Logo
Gündem

VAN'DAKİ OLAYLARDA 15 GÖZALTI VAN (A.A)

09 Eylül 2010 04:04

-VAN'DAKİ OLAYLARDA 15 GÖZALTI VAN (A.A) - 09.09.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından düzenlenen basın açıklamasının ardından çıkan olaylarda 5'i polis 10 kişi yaralandı. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirilmesini bahane eden, aralarında BDP Van milletvekilleri Özdal Üçer ile Fatma Kurtulan'ın da bulunduğu grubun, BDP il binası önünde düzenlenen  basın açıklamasının ardından caddede güvenlik önlemi alan polise ve iş yerlerine taşla saldırması üzerine çıkan olaylar, polisin müdahalesiyle son buldu. 15 göstericinin gözaltına alındığı olaylarda, göstericilerin attığı taşların isabet etmesi sonucu 5'i polis 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansıyla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bu arada, ara sokaklarda barikat kurarak, ateş yakan göstericilere müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), yolun çökmesi sonucu askıda kaldı. Çöken yoldan çıkmaya çalışan ve aşırı yüklenme nedeniyle motor kısmı alev alan TOMA'daki yangın, başka bir polis aracının müdahalesiyle söndürüldü. Araç, çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kent merkezinde devam etmesi beklenen olaylara karşı, uçakla çok sayıda takviye kuvvet gönderildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24