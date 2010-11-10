-VAN'DAKİ OLAYDA TECAVÜZ DE VAR VAN (A.A) - 10.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesinde yaşayan anne ve 4 çocuğunun öldürülmesiyle ilgili yapılan ilk incelemede, kız çocuklarından Pınar ve Fatma'nın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı belirlendi. Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki tek katlı evde ölü bulunan anne Saide (43) ile çocukları Sinan (19), Pınar (15), Fatma (7) ve Mevlüt Aslan'ın (5) cenazeleri, Cumhuriyet savcısı ve Erciş Devlet Hastanesi doktorları tarafından incelendi. Yapılan ilk incelemede, önceki gece uyudukları sırada eve giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin taş ve bıçak darbeleriyle öldürdüğü saptanan 5 kişiden Pınar ve Fatma'nın, öldürülmeden önce tecavüze uğradığı tespit edildi. Tecavüz bulgusu üzerine, savcılık ve güvenlik güçlerinin de soruşturmayı bu yönde derinleştirdiği bildirildi. Bu arada, Erciş Devlet Hastanesi'ndeki ilk incelemenin ardından otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderilen cenazeler, savcı ve adli tıp doktoru tarafından otopsiye alındı. Cenazelerin, otopsinin tamamlanmasının ardından beldeye bağlı Kırkdeğirmen köyünde toprağa verileceği öğrenildi.