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Van'daki manzara Erdoğan’ı kızdırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü Van ziyaretinde bakan ile bürokratlara...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü Van ziyaretinde bakan ile bürokratlara, “Siz, bana sorunu tam anlatmamışsınız. Burada sorun çok daha ciddi. Kış şartlarında Van’daki vatandaşlarımızın acil sorunlarına hemen çözüm bulmalıyız” dediği öğrenildi.



Erciş’ten sonra Van kent merkezine gelen Erdoğan, Bayram Oteli’nin enkazında incelemelerde bulundu. 10 bakanın eşlik ettiği Erdoğan, otel enkazındaki incelemelerinin ardından Van’daki kriz merkezine geçti.

Erdoğan, burada bakanlar, Ankara’dan gelen bürokratlar ile yerel yöneticilerin katıldığı bir toplantı yaptı. Erdoğan’ın, bu toplantıdan sonra bir basın açıklaması yapması planlandı. Ancak, toplantıdan çıkan Erdoğan, basın toplantısı düzenlemeyerek doğrudan havaalanına giderek, Ankara’ya döndü. Milliyet gazetesinin haberine göre, Erdoğan’ın toplantıda bakan ile bürokratlara özetle, “Siz, bana sorunu tam anlatmamışsınız. Burada sorun çok daha ciddi. Kış şartlarında Van’daki vatandaşlarımızın acil sorunlarına hemen çözüm bulmalıyız” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın kriz yönetimindeki bürokratik aksamalara tepki gösterdiği için kızdığı, bu nedenle basın toplantısını son anda yapmaktan vazgeçtiği dile getirildi.


60 otobüs kalkacak

Erdoğan’ın talimatı üzerine kriz bürokrasisi hareketlenirken, Van’da aşırı soğuklar nedeniyle sıkıntı içinde olan halkın geçici olarak Türkiye’nin güneyindeki illere taşınması kararı alındı. Bu kapsamda ilk etapta devlet tarafından 60 otobüs kiralandı. Başbakanlık kaynakları, Mersin Valiliği’nin bu konuda bir hazırlık yaptığını belirterek, “İlk parti öncelikle Mersin’de ve güney illerinde aşama aşama kabul edilecek. Kış şartları Van’da çok ağırlaştı. Vatandaşlarımızın, soğukta çok ciddi sıkıntılar çekmemesi için isteyenler, geçici olarak önce güney illerine sonra da Türkiye genelinde diğer illerde tespit edilen konaklamaya uygun yerlere sevk edilecek. Bu uygulama kış şartları nedeniyle acilen başlatıldı” değerlendirmesinde bulundu.


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