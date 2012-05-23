Van’daki kediler deprem nedeniyle intihar etmek istedi

Van’da bir apartmanın 5’inci katından atlaması sonucu bacağı kırılan van kedisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. YYÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Taş, Van’da meydana gelen depremlerden kedilerin de psikolojik olarak etkilendiklerini belirterek, "Bu da onları, kapalı alanda uzun süre kalınca tedirgin ediyor. Bu bize gelen ilk vaka değil. Bunun gibi bir çok kedi yüksekten atladı ve yaraladı" dedi.

Van’da bir ailenin evinde beslediği 3 yaşındaki ’Pamuk’ adlı dişi van kedisi, bir hafta önce binanın 5’inci katından atladı. Atlama sonucu ön ayağında kırık oluşan kedi sahibi tarafından YYÜ Hayvan Hastanesi’ne getirildi. Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Taş tarafından kedinin baçağı alçıya alındı. Yaklaşık bir ay bacağı alçıda kalacak olan kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Abuzer Taş, bir ay sonra tekrar yürümeye başlayacağını söyledi.

Deprem, kedilerin psikolojisini bozmuş

Van’ı sarsan 2 ayrı depremden sonra, bugüne kadar çok sayıda kedinin yüksekten atlama sonucu yaralandığını kaydeden Prof. Dr. Abuzer Taş şu bilgileri verdi

"Depremden dolayı kedilerin de psikolojilerinde rahatsızlık meydana gelmiş olabilir. Bizim kliniğimize ve serbest veterinerlere depremden sonra böyle çok sayıda yüksekten atlama vakası geldi. Biz, hayvanların depremden etkilendiği için böyle bir davranış tarzı geliştirdiklerini düşünüyoruz. Bu anlamda hayvan sahiplerinin de, hayvanlarını bu tür olaylara karşı daha dikkatli korumaları gerektiğini tavsiye ediyoruz."