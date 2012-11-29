Van'daki KCK operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Van'da 3 gün önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Kasım'da Van merkez, ilçe ve beldelerinde eş zamanlı olarak yapılan KCK operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 16'sı dün(28 Kasım 2012) sabah saatlerinde savcılığa çıkartıldı. Savcılığa çıkarılan 16 kişinin işlemleri gece geç saatlere kadar devam etti.

Savcılıkta 2 kişi serbest bırakılırken, 14 kişi ise tutuklama talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'ne sevk edildi. Sabah saatlerine kadar süren ifade işlemleri sonucunda BDP İl Eş Başkanı Fevziye Şiran, İl Genel Meclis Başkanı Semira Varlı, BDP PM Üyesi Hüseyin Dağ, BDP İl Yöneticisi İbrahim Alkan, Eğitim Destek Evi eski eğitmenlerinden Meral Güngör, MEYA-DER eski Yöneticisi İshak Arslan, BDP eski yöneticisi İsmail Demir ile Başkale BDP İlçe Başkanı Selahattin Bozkurt, "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanırken, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişi ise bugün (29 Kasım 2012) savcılığa çıkartılacak.