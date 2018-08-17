Van'daki kazada ölen 3 kişilik ailenin cenazeleri toprağa verildi (3)

VALİDEN KAZADA YARALANAN AK PARTİ\'Lİ KADINLARA ZİYARET

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerinin taşındığı otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti\'li kadınları, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ziyaret ederek, \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.

Vali Zorluğlu ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, dün akşam saatlerinde, Gevaş ilçesine bağlı Balaban bölgesinde AK Parti\'lileri taşıyan otobüs ile karşı şeritten gelen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan AK Parti\'li kadınları, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaralılara \'geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Zorluoğlu, büyük kaza olduğunu belirterek, yaşamını yitirenlere Allah\'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi. Zorluoğlu, kazanın hemen ardından devletin tüm imkanlarının yaralılar için seferber edildiğini belirtti.

Vali Zorluoğlu, Bahçesaray ilçesinde evinin penceresinden düşmesi sonucu yaralanan ve askeri helikopterle hastaneye kaldırılan Elif Baydemir\'i (2) de ziyaret ederek, ailesine \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.



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