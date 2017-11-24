Van'daki karla mücadele 175 iş makinesi ve 500 personelle yürütülüyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, kar nedeniyle kapanan 348 mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi, 175 iş makinesi ve 500 personelle çalışma başlattı.

Van ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolarının yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri, yoğun çalışma başlattı.13 ilçe, 684 mahallede, 175 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmalarında 500 personel görev yapıyor. Kardan dolayı yolları kapanan kırsal kesimdeki mahalle sakinleri, yoğun çalışma yürüten karla mücadele ekiplerine yardımcı olup, fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, karlı ve buzlu yollarda sürücülerin kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Bartın, dün geceden bu yana ekiplerin yoğun bir karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Ekiplerimiz dün geceden bu yana vardiyalı olarak çalışıyor. Birçok mahalle yolunu açtık. Kapalı olan mahalle yolarının açılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm yolları açana kadar da karla mücadelemiz devam edecektir. Amacımız, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde trafikte ilerleyebilmesidir.\"

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde de yoğun bir karla mücadele çalışması yürüttü.Çalışmalarda belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip kent dışına taşınırken, belediye işçileri de ana caddelerdeki kaldırımları kardan temizledi.



FOTOĞRAFLI