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Van'daki kar yağışı sevindirdi

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu

02 Ocak 2018 16:49

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı, kent sakinlerini sevindirdi. 
Van\'ın 4 ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapanırken, günlerden bu yana güneşli havanın etkili olduğu kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Yoğun yağan kar altında yürüyenler yağışa sevindiklerini söyledi. Kış aylarına girilmesine rağmen kar yağmadığını belirten Vanlılar, \"Kentin her mevsimi güzel. Kış aylarına girmemize rağmen kar yağmıyordu. Aniden bastıran kar yağışı ise bizleri sevindirdi. Çünkü Van\'ın bu mevsimdeki güzelliği de karın yağması\" dedi.

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