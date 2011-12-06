-Van'daki kamu çalışanlarına tazminat ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van, Merkez ve Erciş'te görevli kamu çalışanlarına, 6 ay süreyle, 300 lira tazminat ödeneceği müjdesini verdi. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, uygulamayla Van'daki vatandaşlara, daha iyi ve kaliteli hizmet götürülmesinin amaçlandığını belirterek, ayrıca Van'daki personelin motivasyonunun ve moralinin yüksek tutulmasının amaçlandığını bildirdi. Şimşek, söz konusu tazminattan, Van Merkez ve Erciş ilçesinde bağlı yerleşim birimleri dahil olmak üzere, sürekli görevle fiilen çalışan devlet memurlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, uzman jandarmanın, uzman erbaşın, hakim ve savcıların, yükseköğretim personelinin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürekli ve geçici işçiler ile sözleşmeli personelin yararlanacağını kaydetti. Depremle ilgili Van Merkez ve Erciş'te görevlendirilenlerin de tazminattan yararlanacağını kaydeden Bakan Şimşek, tazminat ödemelerinin 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, 300 lira olacağını da belirtti. -Tazminatlar, vergiden muaf olacak- Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın yüzde 75'nin ödeneceğini belirten Şimşek, tazminatın, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda ödeneceğini bildirdi. Şimşek, tazminatların, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamayacağını da kaydetti. -Fazla mesai- Bakan Şimşek, deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan devlet memurlarına, 23 Ekim 2011 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati ve saat başına merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katını geçmemek üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödeneceğini de bildirdi. Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminatın, Van Valiliğinde açılan özel hesaptan ödeneceğini kaydeden Şimşek, Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kanun uyarınca da Van Merkez ve Erciş ilçesi için uygulanmakta olan geliştirme ödeneği oranlarının, 15 Ocak 2012 ve 14 Temmuz 2012 tarihleri arasında, 6 ay süreyle yüzde 500 olarak uygulanacağını da ifade etti.