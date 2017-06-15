Van’daki işkence görüntüleri Meclis’e taşındı

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde üç kişiye işkence yapılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

bianet'in haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması talebiyle iletilen önergede, “gözaltında tutulan kişilerin mantar toplayan köy sakinleri olduklarının, yakınları ve köyde yaşayan diğer bireylerce anlaşıldığı” ifade edildi.

Valiliğin açıklamasının aksine serbest bırakıldılar

Van Valiliği, Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenlediğini iddia ettiği kişilerle ilgili, “Eylemi gerçekleştiren kişilerin suçlarını itiraf ettiğini” öne sürmüştü.

Gözaltına alınan Cemal Aslan (53), Halil Aslan (50) ve Abdülselam Aslan (35) bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra maruz kaldıkları işkenceyi gösteren fotoğraflar yayınlandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Twitter’dan yaptığı açıklamada, işkence iddialarıyla ilgili komisyon olarak suç duyurusu yaptıklarını ifade etti.

İnsan Hakları Derneği de “işkencenin insanlık suçu olduğunu” bir kez daha hatırlattı:

“İşkence bir insanlık suçudur ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle mutlak olarak yasaktır!”

Kim gözaltına aldı, nerede tutuldular?

Önergede şu bilgiler yer aldı:

“Van ili Gevaş ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen roketatarlı saldırının ardından Valilik, üç kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin eylemi gerçekleştiren şahıslar olduğuna dönük yazılı açıklamada bulundu.

“Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından bazı basın organlarınca ‘Kıskıvrak Yakalandılar’ şeklinde haber başlıkları ile fotoğraflar paylaşıldı.

“Paylaşılan fotoğraf ile çok açık bir şekilde kendilerine ağır işkenceler yapıldığı anlaşılan bu üç köy sakinin akıbeti ile ilgili bilgileri ilk elden avukatları dahi edinemedi. Bugün de serbest bırakıldılar."

Bakan Soylu’dan şu soruları yanıtlaması istendi:

* Gözaltına alınan şahıslar hangi gerekçe ile hangi tarih ve saatte gözaltına alındı, gözaltına alındıktan sonra ilk olarak nereye götürüldü?

* Köylüleri, bakanlığınıza bağlı hangi birim ve bu birime bağlı kişiler gözaltına aldı?

* Paylaşılan fotoğraflardan gözaltına alınan köylülere işkence yapıldığı görülüyor. Bu işkenceyi gerçekleştirenler kimlerdir?

* Söz konusu birim veya kişiler hakkında bakanlığınızın başlattığı bir soruşturma var mı? Yok ise başlatılması planlanıyor mu?

* Bakanlığınızın mevzu bahis konuda resmi bir açıklama yapmamış olması, gözaltında yapılan işkenceyi meşrulaştırdığı yönünde iddialara neden oluyor. Bu konu resmi bir açıklama yapılacak mı?

* İşkenceyi fotoğraflayan kişi ya da kişiler bakanlığınıza bağlı hangi birimde görev yapıyor?

* Sorumluluk alıp istifa etmenin bir erdem olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda ne zaman istifa etmeyi düşünüyorsunuz?