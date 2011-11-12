Van'daki ikinci depremde 32 kişi yaşamını yitirdi

T24 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) saat 8.30 itibarıyla 9 Kasım'da Van'da meydana gelen depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.







AFAD'dan yapılan açıklamada, 30 kişinin son depremden sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. AFAD, 23 Ekim ve 9 Kasım depremleri sonrasına ilişkin yaşam kaybı ve yaralanmalar ile yardımlar konusunda yazılı açıklama yaptı.



23 Ekim 2011tarihli depremde 604 kişinin yaşamını yitirdiğini, 222 kişinin de enkazdan sağ kurtarıldığını kaydeden AFAD açıklamasına şöyle devam etti:



"Deprem bölgesindeki hizmet binalarının hasar görmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 160 bin TL, Milli Eğitim Bakanlığı'na da 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.



Böylece Van Valiliği'ne acil ihtiyaçların karşılanması için gönderilen acil yardım ödeneği toplam 17 milyon 160 bin TL'ye ulaşmıştır.



Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında Suudi Arabistan Krallığı'ndan gönderilen 50 milyon USD dahil olmak üzere toplam 132 milyon TL nakdi yardım toplanmıştır.





48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları ve insani yardım malzemeleri, 66 Türk Hava Yolları, 76 askeri ve 20 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 162 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla yapılan 176 sefer sonucu bölgeye arama-kurtarma ekip, ekipmanları ile çeşitli personel gönderilmiştir.



Kalıcı konutların inşası için TOKİ görevlendirilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır.



Toplam 5.263 arama-kurtarma, 2.976 sağlık personeli, 34 arama köpeği, 730 iş makinesi ve araç, 18'i hava ambulansı olmak üzere 201 ambulans, 6 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 70.736 çadır (26.282'si yurtdışı), 109 genel maksat çadırı (24'ü yurtdışı), 200 çadır brandası, 60 prefabrik ev, 370 yaşam konteyneri (15'i yurtdışı), 2.310 Mevlana evi, 329.404 battaniye (93.980'i yurtdışı), 1.386 yorgan, 1.600 yatak (1.000'i yurtdışı), 37 seyyar mutfak, 3.149 mutfak seti, 146 jeneratör (40'ı yabancı), 79 projektör, 151 wc-duş konteyneri, 8.701 katalitik soba/ısıtıcı (684'ü yurtdışı), 5.892 uyku tulumu, 1.536 kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir.



Uluslararası yardımlar kapsamında Ülkemize; A.B.D., Almanya, Azerbaycan, Fransa, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Mısır, İrlanda, İsviçre, İsrail, Cezayir, Ermenistan, Belçika, Katar, Japonya, Suriye, İsveç, İtalya, İngiltere, Romanya, İspanya, Pakistan, Avusturya, Kırgızistan, Kanada, Ürdün, Finlandiya, Hollanda, Norveç, İran, K.K.T.C., Bulgaristan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM OCHA toplam 26.282 çadır, 24 genel maksat çadırı, 93.980 battaniye, 24 genel maksat çadırı, 15 yaşam konteyneri, 536 kampet, 1.000 yatak, 684 ısıtıcı ve 40 jeneratör göndermiştir.



3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir.



Tüm kamu kurum ve kuruluşları, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yapmıştır.





Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderilmiştir.



Van Valiliği emrine; psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.



Arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, ilgili bakanlıkların afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.



Van Valiliği'nce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü), ön hasar tespit çalışmaları çeşitli kurumlardan görevlendirilen 220 teknik personelle tamamlanmıştır.



Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."