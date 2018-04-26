Van'daki fuarda en güzel kuzu, oğlak ve buzağı yarışması düzenlendi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da, bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı\'nda \'En güzel kuzu, oğlak ve buzağı\' yarışması düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı fuarda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bölgedeki yayla ve meraları çiftçilerin kullanımına açtıklarını belirterek, \"Bu yıl Van\'ımızın yayla ve meraları daha fazla hayvanla dolup taşacak ve hayvancılık kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacak\" dedi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen fuar açılışına, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Adnan Demir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, kamu kurum müdürleri, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuara, çeşitli illerden yerel ve ulusal 121 firma katılım gösterdi.

Tarım aletleri, traktör, gıda, yöresel ürünler başta olmak üzere bir çok yeniliklerle dolu ürünlerin sergilendiği fuar, 29 Nisan\'a kadar ziyaretçilere açık kalacak. 2017 yılında gerçekleştirilen fuarı, 52 bin 800 ziyaret etmişti. Bu yıl ise 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda, Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tarafından, en güzel kuzu ve en güzel buzağı yarışmaları düzenlendi. Hayvan sahiplerinin özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları kuzu, oğlak ve buzağılar, jüri önünde birincilik için boy gösterdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışmada, renkli görüntüler oluştu.

MERA VE YAYLALAR, VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILACAK

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, hükümetin bölgedeki mera ve yayları vatandaşların kullanımına açtığını, bunun bölge için çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, \"Biliyorsunuz bu sene Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla sadece Van\'da değil tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da yaylalarla ilgili önemli bir karar aldık. Yayla ve meralardaki bütün sınırlamalar kaldırıldı. Biz de Van\'daki yayla ve meraları çiftçilerimizin kullanımına açtık. Bu sene Van\'ımızın yayla ve meraları daha fazla hayvanla dolup taşacak ve hayvancılık Van ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, bu tür yarışmaların bölgedeki hayvancılığın gelişmesine katkı sağladığını, bilinçli çiftçiliğin yapılması için bu tür yarışmaların daha fazla yapılması gerektiğini söyledi.

Yarışmanın ardından dereceye giren çiftçilere tam, yarım ve çeyrek altın verildi.

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